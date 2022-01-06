Beklenen açıklama: 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 yılında silahaltına alınacak bedelli erler ile ilgili açıklama geldi. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde bedelli askerlik yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2022 AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. MSB ASAL geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma işlemlerinin 2022 Ocak'ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bedelli askerlik yerlerinin ay sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Kesin tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar: