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Son dakika: İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Dehşet anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Dehşet anları kamerada

Son dakika haberine göre İstanbul’da feci kaza kamerada... Beyoğlu’nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı. Başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralandı. Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.




Beyoğlu'nda işe gitmek için yola çıkan bir kadına refüjden yolun karşısına geçeceği esnada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden sabah saatlerinde çıkan Emel Koç Lokmacı, işe gitmek üzere yol koyuldu. Genç kadın kaldırımda yürüdüğü esnada refüje geçerek yolun karşısına geçmek istedi.

İŞE GİDERKEN İETT OTOBÜSÜ ÇARPTI
O esnada seferini yapan Fatih Peçe idaresindeki 34 LR 1043 plakalı İETT otobüs, refüjden karşıya geçmeye çalışan Lokmacı'ya çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı. Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN AĞIR YARALI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapanan Emel Koç Lokmacı'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Peçe ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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