05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsü şimdi de Eyüpsultan'da yolda kaldı! Trafik felç oldu

İETT otobüsü şimdi de Eyüpsultan'da yolda kaldı! Trafik felç oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
ABONE OL
İETT otobüsü şimdi de Eyüpsultan’da yolda kaldı! Trafik felç oldu

Son zamanlarda yaşanılan arızalar ile sıkça gündeme gelen İETT otobüslerinde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan’da seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yolcuların indiği otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA