Liyakat vaatleri sözde kaldı! Mansur Yavaş'tan torpil skandalı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'de, 2019'da yapılan görevde yükseltme sınavında hile yapıldığı ve torpilli isimlerin terfi ettirildiği ortaya çıktı. Mülakata giren 142 kişiden 5'i haricindekilerin puanları düşürülerek veya yükseltilerek 40 kişilik mülakat listesi hazırlandığı ve torpillilerin terfi etmesinin sağlandığı belirlendi
AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın paylaştığı sınav sonuçlarına göre, yazılıdan 90 puan alan bir personele mülakatta 42 puan verilerek terfi etmesinin önüne geçildiği görüldü.
Burhan, "Düşük puan olan yaklaşık 40 kişi mülakatı kazanırken, yazılı puanda yüksek alan kişiler ise elendi. Kemal Bey adaletsizlik arıyorsanız Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bakın" diye konuştu.
Burhan, seçimlerden önce 'Rozetsiz başkan olacağım, atamaları liyakatle yapacağım' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözünde durmadığını ifade etti.
'ADALETSİZLİK İŞTE BURADA'
2019'da ASKİ'de görevde yükseltme sınavlarının mülakatlarında hile yapıldığını belirten Burhan, "Mülakatta adaletsizlik neymiş, torpil neymiş işte burada. 142 kardeşimiz ASKİ'de mülakata girdi. Ne oldu; sözlü sınava 142 aday katıldı, sadece 5 adaya yazılıda aldığı puan verildi. Adaletsizlik nerede yapıldı? 73 adayın sözlü sınavı 10 ila 40 puan düşürüldü. Yazılıdan iyi puan alamayan 44 adayın sözlü puanı ise 10 ile 40 puan arasında yükseltildi.
Nerede adalet, hani mülakat yapılmayacaktı? Hani yazılı ile alınacaktı? Burada görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019'da ASKİ'de yapmış olduğu mülakatta hak yemiştir. Adaletsizlik yapmıştır. Adalet yok eşitlik yok sadece popülizm ve yalan var" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 üniversiteler kapanacak mı? YÖK son açıklamalar...
- Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...
- Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...
- Bitcoin neden düşüyor 2022? Bitcoin neden düştü? Bitcoin son dakika Twitter yorumları...
- Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...
- Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
- Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
- Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...
- Emekli maaş zammı için flaş detay! Maaşı 2.000, 2.200, 2.300, 2.400 lira olanlar Ocak zammından yararlanacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri...
- İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...
- Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba'nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?