Liyakat vaatleri sözde kaldı! Mansur Yavaş’tan torpil skandalı

'ADALETSİZLİK İŞTE BURADA'

2019'da ASKİ'de görevde yükseltme sınavlarının mülakatlarında hile yapıldığını belirten Burhan, "Mülakatta adaletsizlik neymiş, torpil neymiş işte burada. 142 kardeşimiz ASKİ'de mülakata girdi. Ne oldu; sözlü sınava 142 aday katıldı, sadece 5 adaya yazılıda aldığı puan verildi. Adaletsizlik nerede yapıldı? 73 adayın sözlü sınavı 10 ila 40 puan düşürüldü. Yazılıdan iyi puan alamayan 44 adayın sözlü puanı ise 10 ile 40 puan arasında yükseltildi.