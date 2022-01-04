04 Ocak 2022, Salı
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İETT aracında korkutan yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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İETT aracında korkutan yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti

Güngören, Merter'de, seyir halindeki İETT otobüsünün balataları tutuştu. Dumanları gören sürücünün otobüsü durdurmasıyla, yolcular indi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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