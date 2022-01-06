Son dakika: 6 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye’nin günlük Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda.'' ifadelerini kullandı.