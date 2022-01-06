Son dakika: 6 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kovid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda.'' ifadelerini kullandı.
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