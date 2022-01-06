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Ahmet Erhan Göçmez kimdir? Seçmenlere küfreden Ahmet Erhan Göçmez kaç yaşında, hangi partili?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Ahmet Erhan Göçmez kimdir? Seçmenlere küfreden Ahmet Erhan Göçmez kaç yaşında, hangi partili?

Ahmet Erhan Göçmez kimdir, kaç yaşında, hangi partili? Seçmenlere küfreden ve büyük tepki çeken Ahmet Erhan Göçmez kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Göçmez hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi. Göçmez yaptığı paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine hesabını kilitledi. Peki; Ahmet Erhan Göçmez kimdir?

Ahmet Erhan Göçmez kimdir, kaç yaşında, hangi partili? Seçmenlere ettiği küfürle tepkilerin odağında yer alan Ahmet Erhan Göçmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük tepki çeken Göçmez'in İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı olduğu öğrenildi.

AHMET ERHAN GÖÇMEZ KİMDİR?

Ahmet Erhan Göçmez Kocaeli, Dilovası,Demirciler Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Ahmet Erhan Göçmez, İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı'dır.

NE OLDU?

Son olarak şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'dan sonra İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in ağza alınmayacak küfürleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Hayat pahalılığından ve sürekli gelen zamlardan kaynaklı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İyi Partili Göçmez, AK Parti'ye oy veren seçmen ağıza alınmayacak sözler söyledi.

Bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez " Dedim ya hayırdır benzinlik diye mi bu fiyatlar böyle. Yok abi zam geldi dedi. Dedim kardeşim zam geldi 21 lira oldu dedim. Hayır bir daha zam geldi 25 lira oldu dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunanın ben anasını avradını, soyunu sopunu sülalesini ......." diyerek küfretti.

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