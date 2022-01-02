Son dakika: İstanbul’da nefes kesen DEAŞ operasyonu! Keşif timi deşifre oldu: Kameralı gözlükle yakalandılar

SABAH, o keşif çalışmalarının fotoğraflarla anlatılarak deşifre edildiği ve terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin keşif güzergahlarının haritalar üzerinde çizimlerle anlatıldığı İstihbarat Raporları'na ulaştı. Terör örgütü DEAŞ Üyeleri tarafından keşif için kullanılan siyah renkli, plastik çerçeveli, markasız ve seri numarasız, şeffaf camlı ve sap kısmında minik bir USB girişi bulunan gözlüklerden çıkan keşif görüntüleri de İstihbarat Raporları'na yansıdı. Planlanan olası terör saldırıları için yapılan keşiflerin talimatlarının terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumluları tarafından verildiği de belirlendi.