Cumhuriyet yine Diyanet’i hedef aldı! “Atanan imamlar geri çekildi” yalanı

FAHRİ İMAM-HATİP ATAMALARI YAPILDI

Camilerin hizmete açıldığı andan itibaren İlçe Müftülüğünce fahri imam-hatip atamalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte sadece bir ay gibi kısa bir süre görevli eksikliğinden dolayı vakit namazlarında imam-hatip görevlendirilmesi yapılamamış, cuma namazlarına ise hiçbir eksikliğe mahal vermeden sürekli görevlendirme yapılmıştır. Söz konusu camilerde halen İlçe Müftülüğünce geçici görevlendirilen imam-hatipler görev yapmaktadır. Bu süreçte de Tarsus Belediyesinin bu camilere imam-hatip görevlendirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Atanan imamların geri çekildiği, belediyenin kendi imamlarını atamış olduğu iddiası da doğru değildir."