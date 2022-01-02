Cumhuriyet yine Diyanet'i hedef aldı! “Atanan imamlar geri çekildi” yalanı
Cumhuriyet gazetesi yazarı Sertaç Eş, köşe yazısında Tarsus'ta CHP'li belediyenin yaptırdığı camilere atanan imamların geri çekildiği iftirasını atarak Tarsus Belediyesi’nin imam atadığını ifade etmişti. Cumhuriyet gazetesi de bunu haberleştirmişti. Mersin Müftülüğünden 'Tarsus'taki bazı camilere imam görevlendirilmediği' iddialarına yalanlama geldi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan, Cumhuriyet gazetesinde yer alan köşe yazısını ve haberi yalanlayarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Mersin İl Müftülüğü, Tarsus Belediyesince yaptırılan camilere atama yapılmadığı, görevlendirilen imam-hatiplerin de geri çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bir gazetedeki köşe yazısında, "Tarsus ilçesinde belediye tarafından yapılan camilere atanan imamların geri çekildiğine" yönelik iddiaların yer aldığı anımsatıldı.
Eski Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can döneminde inşaatına başlanan 8 camiden 3'ünün tamamlanarak hizmete açıldığının aktarıldığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığına devri gerçekleştirilen bir camiye kadro tahsis edilerek imam-hatip ataması yapılmıştır. Diğer 7 caminin ise mevcut belediye tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli bahanelerle devri gerçekleştirilmediği için kadro tahsisi yapılamamış, resmi imam-hatip ataması da gerçekleştirilememiştir." ifadesi kullanıldı.
Yasa gereği yeni yaptırılan camilerin protokolle Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Camilerin devredilmesinin ardından müftülük de buraya kadro tahsisi ve imam-hatip atama işlerini gerçekleştirir. Bahse konu camilerin devrinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Belediye Başkanlığına 2018 yılından itibaren 8 kere yazı yazılmış, henüz imar durumlarının hazır olmadığı gibi gerekçelerle camilerin devri Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İlçe Müftülüğüne gerçekleştirilmemiştir. Belediyenin camilerin devrini gerçekleştirmesi için ileri sürdüğü gerekçeler, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun ek 4. maddesine aykırıdır."
FAHRİ İMAM-HATİP ATAMALARI YAPILDI
Camilerin hizmete açıldığı andan itibaren İlçe Müftülüğünce fahri imam-hatip atamalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte sadece bir ay gibi kısa bir süre görevli eksikliğinden dolayı vakit namazlarında imam-hatip görevlendirilmesi yapılamamış, cuma namazlarına ise hiçbir eksikliğe mahal vermeden sürekli görevlendirme yapılmıştır. Söz konusu camilerde halen İlçe Müftülüğünce geçici görevlendirilen imam-hatipler görev yapmaktadır. Bu süreçte de Tarsus Belediyesinin bu camilere imam-hatip görevlendirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Atanan imamların geri çekildiği, belediyenin kendi imamlarını atamış olduğu iddiası da doğru değildir."
"CUMHURİYET'İN YENİ YALANI!"
Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan, Cumhuriyet gazetesinde yer alan köşe yazısını ve haberi yalanlayarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Burak Orhan sosyal medya hesabından "Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sürekli yalan haber üreten Cumhuriyet'in yeni yalanı! Camiler müftülüğün 8 defa yazı yazmasına rağmen Diyanet'e devredilmemiş. Müftülük buna rağmen fahri imam görevlendirmiş. Belediyenin imam atadığı iddiası doğru değil." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elektrik zammı ne kadar oldu? 2022 elektrik zam oranları! Elektriğe ne kadar zam geldi?
- Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?
- Yargı neden yok? 2 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı bugün var mı yok mu?
- Teşkilat bugün var mı yok mu? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok?
- 2022 İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira? İstanbul’da AKBİL fiyatları ne kadar oldu?
- Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…
- Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…
- Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları! Harry Potter 2022 hangi kanalda?
- Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir?
- Sunucu Ayşe Özgün yıllarca baktığı çocuğun tacizine uğradı!
- 2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi!
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?