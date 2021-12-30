Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB'de teftiş açıklaması! "Ekrem İmamoğlu görevden alınmalı mı?" sorusuna yanıt
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı 557 kişiye yönelik başlatılan teftişe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Bu işin şakası yok. İBB Başkanı suçluysa görevden alınmalı" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün Gazetesine röportaj verdi. Devlet Bahçeli İBB'de terör örgütü iltisaklı kişilere yönelik başlatılan teftiş hakkında konuştu. "Bu işin şakası yoktur" diyen Bahçeli, "İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına gerek yoktur. " ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINMALI MI?
Teftiş sonrası suçun kesinleşmesi halinde İBB başkanın görevden alınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli "İBB başkanı suçluysa elbette görevinden alınmalı. büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir" dedi.
"İBB BAŞKANI HIRSINA YENİLDİ"
İBB Başkanı imamoğlu'nun hırsına yenildiğini belirten Bahçeli "Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir. " ifadelerini kullandı.
"REKABET İÇİNDE OLDUKLARI AŞİKAR"
Millet İttifakı'ndaki aday karmaşına da değinen Bahçeli "Hala adaylarını açıklamadılar kıran kırana bir rekabet içinde oldukları aşikardır" açıklamasını yaparak "CHP'deki koltuk savaşları, Zillet İttifakı'nın çıkar ve ikbal çatışmaları özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.
BAKAN SOYLU: ŞEHİRLERDE TERÖRİZMLE MÜCADELE ETMEYECEK MİYİZ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na katıldı. Soylu, çıkışta gazetecilerin, İçişleri Bakanlığı'nca İBB ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu iddiaları üzerine 'özel teftiş' başlatılmasına ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Soylu, "Türkiye, terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Türkiye, büyük bedeller ödedi ve bu bedellerin travmaları, yaşadığımız acılar, kayıplarımız hala bizim üzerimizde, hatıralarımızda. Buna ait de ülke olarak millet olarak tüm tedbirleri alma zorunluluğumuz söz konusu. Türkiye'de 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişi ihraç edildi. Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisaklı olduğu için ihraç edildiler. Bunların içinde FETÖ, PKK, MLKP ve bütün örgütler var. Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?" dedi.
ARKADAŞ SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ?
Soylu, şehirlerde gerçekleştirilen terör eylemlerinden örnekler vererek, "Fehriye Erdal kimdi? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girdi? Sonucunda ne yaptı ve kimi katletti? Şırnak'ta adliyenin altına bomba koyanların orada çalışanlar olduğunu biliyoruz. En son Cizre'de Cihan Güven katledildi. PKK ve KCK'nın YPS olarak nitelendirdiği, HDP'nin de kendi gençlik kolları olarak gördüğü, PKK/KCK'nın talimat vererek, yani siyaset içerisinde meşru bir kılıfa büründürerek sağladığı bir kaplamayla birlikte katlettiler. Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı; Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir? Beni bağışlayın; ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu konseptle birlikte, Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor" dedi.
'APO'NUN KURDURTTUĞU DERNEKTEN REFERANSLA ALMIŞLAR'
Bakan Soylu, DİYADER (Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) diye bir derneğin İstanbul'da faaliyet gösteriğini belirterek, "7-8 ay evvel arkadaşlarımız geldiler, böyle bir çalışma yaptıklarını söylediler, 'devam edin' dedik. Bu DİYADER denen dernek tamamen örgüt elebaşı Apo tarafından talimatla kurdurulmuş, bizatihi kendi talimatıyla kurdurulmuş, dini istismar etmek üzere niteliklendirilmiş bir dernek. Bununla ilgili bir çalışma yaparken bir şeye daha ulaştık. Buradan referansla İBB'ye insanların girdiğini ve burada da çalıştıklarını tespit ettik ve gördük. Bunun üzerine bunu biraz daha geliştirdik ve bu arada ihbarlar gelmeye başladı. PKK/KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, yine başka terör örgütlerinde polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış, katkı vermiş ve yargı tarafından da bu tescil edilmiş ve yine bütün bunların yanı sıra FETÖ'den ihraç ettiğimiz, TSK'dan ihraç edilen, ByLock kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak buraya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alındığını gördük. Burada işe alınanlar sadece mahalleleri süpürmüyorlar. Bunların bir bölümü kamunun çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip kişilerdir. Tedbir almalıyız. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadele ile işimiz var. Biz bunu yapmak zorundayız. Bunun için de Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Yüzlerce eylemi sadece bu yıl engelledik" ifadelerini kullandı.
'BUNUN SİYASİ BİR TARAFI YOK'
Bakan Soylu, DİYADER soruşturmasında, İBB'ye sözde imam olarak alınan ve bizzat PKK/KCK terör örgütü tarafından hatta maaşlarının bir bölümünün terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve bu konuda bir organizasyon içerisinde bulunanların bir kısmının tutuklandığını belirterek, "Bunlar belediyede çalışıyorlardı. Bunun siyasi bir tarafı yok, bunun bir güvenlik tarafı var. Bu millet 'beni koru' diyor. Biz de milletimizi korumak zorundayız. Siz bir personelin alım kriterlerini bu ülkenin stratejik olarak güvenlik esasına dayandırmaz, FETÖ'den ihraç edilmişleri, polisin şehadetine karışmış olanları, Apo'nun serbest kalması için defalarca eyleme katılmış olanları ve nihayetinde sözde kendisini din görevlisi olarak tanımlayıp bu konuda dini istismar ederek PKK ve KCK tarafına evirmeye çalışanları bir kurumun içine alırsanız normal mi? Hangi biriniz iş arkadaşı olarak böyle biriyle yürümek istersiniz. Tutuklu olduğunu söylüyorum, hangi sicil kaydından bahsediyorsunuz? Netice itibarıyla bizim güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları kanunumuz nettir. Böyle bir şey çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey ilgili valiliğe müracaat etmek. Devletin muhataplığı burada büyükşehir belediyelerindeki kamu yöneticileridir. Örneğin Genel Sekreterdir. 'Biz şu kadar kişiyi işe alacağız, bakar mısınız?' denmiş mi? Hayır." ifadelerini kullandı.
'İÇİŞLERİ TÖHMET ALTINDA MI KALDI?'
Bakan Soylu, inceleme kapsamında yeni işe alınan kişilerin dosyalarına bakılacağını belirterek, "Bu olayı çarpıtıp, 'Şu kadar insan çalışıyor, insanları töhmet altında bırakıyorsunuz' gibi yaklaşım; İçişleri'nden de çok sayıda kişi ihraç edildi. Şimdi İçişleri töhmet altında mı kaldı? Terörle mücadelemiz başından itibaren başarılı şekilde devam etmektedir" diye konuştu.
İBB'DEKİ TERÖR İLTİSAKLI PERSONELE ÖZEL TEFTİŞ!
İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İşbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." denildi.
İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı açıklamdan satır başları şöyle;
PKK, DHKP-C,MLKP, MKP, FETÖ...
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.
İDDİA VE TESPİTLER ÖZEL TEFTİŞİN KAPSAMINDA
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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