İlkokul, ortaokul, lise okullar kapatılacak mı? MEB son dakika 2022’de yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
İlkokul, ortaokul, lise okullar kapatılacak mı? 2022’de yüz yüze eğitime ara verilecek mi? MEB son dakika açıklamalarının ardından gözler okullar kapatılacak mı sorusuna çevrildi. Vaka sayısının artması nedeniyle, 2022 yılında bazı okullarda online eğitime geçilebileceği iddiaları sosyal medyanın gündemine yer almıştı. Öğrenciler ve veliler ise yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.
MEB son dakika 2022'de yüz yüze eğitime ara verilecek mi? İlkokul, ortaokul, lise okullar kapatılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak yüz yüze eğitim açıklamaları merakla bekleniyordu ve Bakan Mahmut Özer'den açıklama geldi. Omicron varyantıyla birlikte günlük vaka sayılarının 35 bin barajını geçmesiyle birlikte kapanma önlemleri de yeniden gündeme geldi. Öğrencilerin evlere döneceği ve online eğitim sistemine geçileceği iddia edilmişti. Peki; okullar kapatılacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
OKULLAR KAPATILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.
Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."
Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı." bilgisini verdi.
Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.
Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirten Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." dedi.
Özer, bu süreçte okulların sadece bir öğrenme ortamı olmadığını yakından deneyimlediklerini aktararak, şunları söyledi:
"Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."
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