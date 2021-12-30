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Son dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika | Ankara’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Terörle mücadele kapsamında Ankara'da başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 23'ü yakalandı.

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