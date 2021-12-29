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CHP’ye güvenlik soruşturması hatırlatması! İBB’ye adli sicil cevabı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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CHP’ye güvenlik soruşturması hatırlatması! İBB’ye adli sicil cevabı

İBB'deki terör teftişinin hukuki boyutu ile ilgili, A Haber'e açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, nisan ayında yürürlüğe giren güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa göre, işe alımlarda arşiv araştırmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özkaya, söz konusu kanunun CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini manidar bulduğunu da dile getirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya İBB'deki terör teftişi ile ilgili A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Ali Özkaya, "Çok ciddi sayıda terör örgütlerinden insanlar alıyorsa burada masum kabul edilemeyecek bir davranış vardır." dedi.

Ana muhalefet partisinin, nisan ayında yürürlüğe giren güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu anayasa mahkemesine taşıdığını hatırlattı ve "CHP'nin kanuna neden karşı çıktığı şimdi görüldü " ifadesini kullandı.

Özkaya, "İlk defa ister memur olsun ister sözleşmeli olsun ister işçi olsun ister gececi çalışan olsun statüsüne bakılmaksızın arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmasın zorunludur." İfadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya İBB'nin söz konusu çalışanlarla ilgili ''adli sicilleri temiz'' savunmasına da değindi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bir kısım kamu kuruluşları işçi alırken adli sicil belgesi ile alıyorlar bu prensip itibariyle doğru bir yaklaşım. Bir dava kesinleşmediği müddetçe adli sicile geçmiyor. Adli sicilinde hiçbir şey yok ancak kaydına baktığınızda görüyorsunuz ki uyuşturucu satımından içiciliğinden yargılanıyor veya cinsel tacizden yargılanıyor. İşte biz bunları ancak devam eden soruşturmaları incelediğimizde görebilme imkanına sahibiz." şeklinde konuştu.

Ali Özkaya, "Belediyelerde bir kişiyi işe alacaklarsa adli sicil belgesi istedikleri gibi bu kişilerin gerektiği zaman cumhuriyet savcılarından soruşturma isteyebilirler. Vatan hainliği ile vatana millete ve devlete kamu düzenine karşı işlenen ağır suçlar ile ilgili yargılanmış mahkum olmuş kişilerin kamu kuruluşlarına alınırken çok daha dikkatli davranmak gerekir. Bunlarla ilgili yüzlercesini siz kamu görevi içine alıyorsanız burada ciddi bir güvenlik riski vardır." dedi.

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