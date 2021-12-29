CHP’ye güvenlik soruşturması hatırlatması! İBB’ye adli sicil cevabı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bir kısım kamu kuruluşları işçi alırken adli sicil belgesi ile alıyorlar bu prensip itibariyle doğru bir yaklaşım. Bir dava kesinleşmediği müddetçe adli sicile geçmiyor. Adli sicilinde hiçbir şey yok ancak kaydına baktığınızda görüyorsunuz ki uyuşturucu satımından içiciliğinden yargılanıyor veya cinsel tacizden yargılanıyor. İşte biz bunları ancak devam eden soruşturmaları incelediğimizde görebilme imkanına sahibiz." şeklinde konuştu.