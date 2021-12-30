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FETÖ kendi militanlarını darbeye karşı çıktıkları için görevden aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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FETÖ kendi militanlarını darbeye karşı çıktıkları için görevden aldı

FETÖ’nün, “mahrem hizmetler” yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapan Ö.K.'ye 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, örgütün mahrem yapılanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ifade edildi. Gerekçeli kararda, 2012’de örgütün MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması ile başlayan 2015’deki MİT TIR’larının durdurulması ile biten bir dizi başarısız girişimlerden sonra, mahrem yapılanma içinde kökten çözüm arayışına girildiği, ‘darbe’ fikrinin konuşulmaya başlandığı, bu fikre karşı gelen kritik noktalardaki mahrem imamların görevlerine son verilerek, yerlerine darbe yanlısı kişilerin atandığı belirtildi.

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