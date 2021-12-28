Son dakika: FETÖ’nün finans ayağı için harekete geçildi! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturmada etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer alan şüpheliler tespit edildi.