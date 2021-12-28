Son dakika: FETÖ'nün finans ayağı için harekete geçildi! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonları hakkında açıklama yaptı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Teröristlere karşı amansız mücadele devam ediyor. FETÖ'nün paralel yapılanmalarına karşı hamleler peş peşe geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonları hakkında açıklama yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanmasında yer aldıkları, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturmada etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer alan şüpheliler tespit edildi.
Şüphelilerin yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara genelinde finans yapılanmasında aktif faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edildi.
11 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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