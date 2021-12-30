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DEAŞ'ın 'Türkiye askeri kanat sorumlusu' Gaziantep'te yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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DEAŞ’ın ’Türkiye askeri kanat sorumlusu’ Gaziantep’te yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye askeri kanat sorumlusu' olarak aranan Mehmet Fatih Alıcı, Suriye'ye kaçma hazırlığı yaptığı sırada polisin düzenlediği operasyon ile Gaziantep'te yakalandı.

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