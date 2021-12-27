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Şehit Ömer Halisdemir tarafından vurulan FETÖ'cü Semih Terzi'nin aranan eşi yakalanarak cezaevine götürüldü

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Şehit Ömer Halisdemir tarafından vurulan FETÖ’cü Semih Terzi’nin aranan eşi yakalanarak cezaevine götürüldü

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü.

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