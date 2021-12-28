Son dakika | Avcılar Belediyesi’nde FETÖ operasyonu! FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan gözaltında

Giriş Tarihi:
28.12.2021
Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika haberi... Terörle bağlantılı kişilerin cirit attığı CHP'li belediyelerde, yapılanmanın beli kırılıyor. FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan, 2015 ve 2016 yılları arasında CHP’li Avcılar Belediyesi tarafından aldığı ihalelerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonun, aralarında CHP’li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 19 şüpheliye yönelik yapıldığı öğrenildi. Aralarında Erkan Karaarslan’ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Karaarslan’ın güncel değeriyle kamuyu 1 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.