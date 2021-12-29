Son dakika: Başkan Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını yaptı! Türkiye ile Kafkasları birbirine bağlayacak
Türkiye bugün dev bir projesine daha kavuştu. Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı ve Erzurum-Artvin yolu üzerindeki tünelin Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Tünel uzunluğu 2 bin 272 metre olan, bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometreye yaklaşan projenin, Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sürmesini temin edeceğini aktaran Erdoğan, iki şehir arasında seyahat edecek vatandaşların buzlanma, taş düşmesi ve yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak şekilde tünel vasıtasıyla gidecekleri yere hızla ulaşacaklarını dile getirdi.
Başkan Erdoğan, "Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarruf yanında karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ile Artvin illerimiz arasındaki ulaşımın bu tünelle kolaylaşması beraberinde yeni fırsatları da getirecektir." diye konuştu.
Erzurum ve Artvin havalimanlarıyla Artvin Limanı'nı birbirleriyle entegre edecek tünelin her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlatacağını bildiren Erdoğan, tünelin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen kurumları, yüklenici firmaları ve çalışanları tebrik etti, seyahat edecek vatandaşlara bereketli, huzurlu, güvenli ve konforlu yolculuklar diledi.
Son 19 yılda en çok yatırım yaptıkları alanlardan birinin de ulaştırma olduğunu, Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 473 kilometreye çıkarttıklarını anımsatan Erdoğan, 14 bin 516 kilometre yüksek standartlı tek yolu da Türkiye'ye kazandırdıklarını vurguladı. Otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye yükselttiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Tüm bu yollar üzerinde, toplam uzunluğunu 50 kilometreden 639 kilometreye çıkardığımız tüneller, 311 kilometreden 720 kilometreye çıkardığımız köprüler ve viyadükler inşa ettik. Yaptığımız tüm bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar ne geçilmez vadiler ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmayan 12 bin 800 kilometrelik demir yolu ağımızı neredeyse tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz, genişlettiğimiz dev limanlarla dış ticaretimiz için bu imkanı da hazır hale getirdik. Aynı şekilde eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye diğer tüm alanlarda da benzer yatırımlarla ülkemizin çehresini değiştirdik."
Başkan Erdoğan, tüm bu yatırımları gösteriş olsun diye yapmadıklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yatırımları asıl büyük atılımımızın altyapısı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye bu altyapısıyla hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayisi başta olmak üzere orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur."
Eğitimde yaptıkları yatırımların meyvesini sanayiden turizme her alanda sahip oldukları nitelikli insan gücü avantajıyla aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, sağlıkta yaptıkları yatırımların anlamını ve önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördüklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, "Ulaşımda yaptığımız yatırımların değerini de üretimimizin ve ihracatımızın hızla arttığı şu dönemde yollarda mal taşıyan kamyonlara ve tırlara bakarak ülkenin her köşesine hızla ve güvenle ulaşan otomobilleri takip ederek görebiliriz. Enerjide yaptığımız yatırımların ne derece kritik öneme sahip olduğunu gelişmiş ülkelerin ciddi bir enerji krizi tehdidiyle yüzleştiği şu günlerde daha iyi değerlendirebiliriz. Tarımda ve gıda sektöründe yaptığımız tüm bu yatırımların ehemmiyetini gıda krizi endişesiyle boğuşan ülkelere bakarak kavrayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
KUTLU YÜRÜYÜŞÜN YENİ BİR ADIMINI ATIYORUZ
Benzer örnekleri her alana teşmil etmenin mümkün olduğuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3,5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi, 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. İşte bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz, burada aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayicimiz daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak, esnafımız daha güzel hizmet vererek, nakliyecimiz daha çok sefer yaparak, ihracatçımız daha çok mal satarak, memurumuz daha iyi hizmet sunarak, velhasıl her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadeledeki yerimizi almalıyız."
Başkan Erdoğan, tünelin hayırlı olmasını dileyerek projenin yapımında emeği geçenleri tebrik etti.
DEV PROJE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle teşrif edecek.
Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak.
2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.
Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak.
Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.
Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!
- Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…
- 2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...
- Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte kadro...
- Bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavı online mı?
- KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
- Yılbaşı tatil mi? 31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşında okullar, bankalar, PTT, noter açık mı kapalı mı?
- Göksel Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atatürk’e benzeyen adam Göksel Kaya eşi kimdir?
- Kamu personeli ilanları peş peşe geliyor! 50 bin memur alımı yapılacak! İşte 2022 memur alımı ilanları
- Sedat Peker davası son durum, karar çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı, nerede?
- TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor?