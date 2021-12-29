Mavi Vatan’da kritik gelişme! 2022’de daha güçlü olacak

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE, DAHA GÜÇLÜ NATO

NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer alan Türk askeri ittifak kapsamında yapılan tatbikatlarda da dikkat çekici başarılar elde ediyor. Türkiye, NATO kapsamında icra edilecek deniz görevlerinde TURMARFOR'un 2022'de tam harekat kabiliyetine ulaşmasıyla daha da güçlü bir müttefik haline gelecek.

Ankara, bölgesinde tüm sorunları uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için çabalarken bir diğer NATO müttefiki olan Yunanistan algı yönetimi peşinde koşuyor. Türkiye'yi temelsiz suçlamalarının odağı haline getiren Atina, üçüncü ülkelerle yaptığı müşterek eğitim, tatbikat ve askeri işbirliklerini farklı şekilde lanse ederek 'Türkiye yalnız' mesajı vermeye çabalıyor.

Ankara ise Yunanistan'a beyhude girişimlerde bulunmak yerine ilişkileri iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu temelinde samimi şekilde sürdürme telkininde bulunuyor.