T-129 ATAK helikopteri için bir alıcı daha çıktı! Türkiye’nin projelerine ilgi büyüyor

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi 18 Aralık'ta Türkiye'ye ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birebir ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda görüşme ile ilgili olarak, ''Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ile görüştü. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu'' ifadeleri kullanıldı.