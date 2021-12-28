Yoğun bir yıl geride kaldı! Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak
Koronavirüs pandemisinin etkilerine rağmen yoğun bir yılı geride bırakan Savunma Sanayi, milli teknoloji hamlesi ile önümüzdeki yıl da yerli projelere mesai harcayacak.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 2022'e damga vuracak projelerde yaşanacak kritik gelişmelerle Türk askeri daha da güçlenecek. Türk savunma sanayinin gururu yerli İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak.
MMU PARÇALARI TAMAMLANACAK
Önümüzdeki yıl Türkiye'nin tüm kabiliyetlerini bir araya getirerek üzerinde çalıştığı Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde önemli bir aşamaya geçilecek. MMU'nun parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. MMU'nun motoru F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olacak. MMU, 18 Mart 2023'te motor çalıştıracak.
ATAK 2 VE HÜRJET UÇACAK!
Yerli taarruz helikopteri Atak'ın geliştirilmiş modeli Atak 2 prototipi 2022 başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan ATAK 2, ABD üretimi AH-64 Apache ile Rusya üretimi Mi-28 ile aynı sınıfta yer alıyor. Jet Eğitim Uçağı olarak özgün tasarlanan Hürjet de 2022 sonunda uçacak.
EN BÜYÜK DONANMA SAVAŞ PLATFORMU
Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak TCG Anadolu gemisi de 2022'de Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Teslim edildiğinde amiral gemisi olacak olan TCG ANADOLU'ya SİHA'ların konuşlandırılacağı ve bu özelliğiyle dünyanın ilgisini çektiği ifade ediliyor. Yeni tip denizaltıların inşaları devam ederken, TCG İSTANBUL Fırkateyni'nin ise liman ve deniz kabul testlerine başlanacak.
ALTAY'A MOTOR TEDARİKİ
Altay Ana Muharebe Tankının seri üretiminde kullanılacak güç grubunun tedarikinde süreç işlerken motorun 2022 başında entegre olarak çalıştırılması planlanıyor. Tankın envantere teslimi için belirlenen tarih ise 2023. Öte yandan OMTAS tanksavar silahıyla donatılmış olan KAPLAN gibi kara araçları da önümüzdeki yıl hizmete alınacak.
ADIM ADIM SİPER'E!
Yerli hava savunma sistemleri HİSAR ve SİPER projelerinde de 2022'de yeni gelişmeler yaşanacak. HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi teslimatlarının ardından sıra HİSAR O+ da envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ederek testi başarıyla geçti. 2022 yılında teslimatı planlanan sistem ile Türkiye S-400 ve Patriotlara alternatif olarak ortaya çıkacak hava savunma füze sistemi SİPER'e de bir adım daha yaklaşmış olacak. 2023'te envantere girecek Siper ile gökvatana karşı bütün tehditler en güçlü şekilde bertaraf edilecek.
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