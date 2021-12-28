Yoğun bir yıl geride kaldı! Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak

ADIM ADIM SİPER'E!

Yerli hava savunma sistemleri HİSAR ve SİPER projelerinde de 2022'de yeni gelişmeler yaşanacak. HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi teslimatlarının ardından sıra HİSAR O+ da envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ederek testi başarıyla geçti. 2022 yılında teslimatı planlanan sistem ile Türkiye S-400 ve Patriotlara alternatif olarak ortaya çıkacak hava savunma füze sistemi SİPER'e de bir adım daha yaklaşmış olacak. 2023'te envantere girecek Siper ile gökvatana karşı bütün tehditler en güçlü şekilde bertaraf edilecek.