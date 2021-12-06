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2022 milli teknoloji yılı olacak! Mega projelerde kritik gelişme

Yerli ve milli teknoloji hamleleri sayesinde, dışa bağımlılığı düşüren Türkiye ürettiği yeni silahlarla adından sıkça söz ettiriyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TCG Anadolu, Milli Muharip Savaş Uçağı, SİHA'lar ve savunma sistemleri ile ilgili önemli gelişmeleri aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz" dedi ve 2022'ye işaret etti.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 10:21
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2022 milli teknoloji yılı olacak! Mega projelerde kritik gelişme

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temaların daha iyi olacağını belirtmek isterim" dedi.

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2022 milli teknoloji yılı olacak! Mega projelerde kritik gelişme

Demir, ABD'nin Hindistan'ın S-400 almasının CAATSA yaptırımlarına tabi olmayacağı değerlendirmelerine ilişkin de, "ABD'nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu" ifadelerini kullandı.

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2022 milli teknoloji yılı olacak! Mega projelerde kritik gelişme

MMU 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Demir, Rusya ile görüşmelerde çok sayıda işbirliği kalemi olduğuna değinerek, "Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU 2023te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi var, belirli sistemler var ama zaman geçtikçe bazı sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi de gibi bir süreç olacak. Bu süreçte yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabilir" diye konuştu.

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2022 milli teknoloji yılı olacak! Mega projelerde kritik gelişme

İLİŞKİLERİN YÜKSEK OLMADIĞI DÖNEMDE BİLE TEMAS VARDI

BAE ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu dile getiren Demir, "Savunma sanayi rakamlarımıza baktığımızda kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var.

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2022 milli teknoloji yılı olacak! Mega projelerde kritik gelişme

Türkiye'nin geldiği konum ve seviyenin onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkiler yoluna girdiğinde bu temaslar daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.