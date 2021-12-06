06 Aralık 2021, Pazartesi
2022 milli teknoloji yılı olacak! Mega projelerde kritik gelişme
Yerli ve milli teknoloji hamleleri sayesinde, dışa bağımlılığı düşüren Türkiye ürettiği yeni silahlarla adından sıkça söz ettiriyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TCG Anadolu, Milli Muharip Savaş Uçağı, SİHA'lar ve savunma sistemleri ile ilgili önemli gelişmeleri aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz" dedi ve 2022'ye işaret etti.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 10:21
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