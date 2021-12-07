ASELSAN'dan 700 milyon TL ve 85 milyon dolarlık anlaşma! Elektronik harp projesi için imzalar atıldı
Türk İHA'larına yaptığı CATS ile Avrupa'nın alçak planını boşa çıkartan ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yeni bir anlaşma yaptı. ASELSAN tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
İHA'LAR İÇİN 13 CATS ÜRETTİ
Baykar ile ASELSAN arasında, Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) için ASELSAN CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi sipariş sözleşmesi imzalandı.
Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda Baykar ile ASELSAN arasında CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirildi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, İHA'ların en önemli ve kritik faydalı yük bileşenleri arasında kamera modülünün yer aldığını söyledi.
ASELSAN'ın bu konuda hızlı adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, CATS'in ülkeye kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarını sunduklarını bildirdi.
İkinci Karabağ Harekatı kapsamında SİHA'ların başarısı sonrasında daha önce Kanada'dan tedarik edilen sistemler için ambargoyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bayraktar, "1 ay gibi sürede ASELSAN kameralarının entegrasyonu yapıldı ve bu kameralar hem ülkemize teslim edildi hem de 5 ülkeye ihraç edildi. Bazen kötü gibi gördüğümüz şeylerde ülkemiz lehine iyi sonuçlar çıkıyor. İnşallah durmadan ilerleyerek, bu sistemleri daha da geliştirerek, olgunlaştırarak dünyanın en iyi teknolojilerini ortaya koyacağız. Bu tür ürünler sadece SİHA ile değil, kendi başına da ihraç edilebilir hale gelecek." dedi.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de CATS'in yoğun bir çalışmayla geliştirildiğini anlattı.
Bunların platformda, sahada denenmesi, yetkinliğini ispatlaması gerektiğini dile getiren Görgün, şunları kaydetti:
"Özel bir teşekkürü Haluk Bey, Selçuk Bey ve Baykar ailesi hak ediyor. Gelinen noktada ASELSAN'ın geliştirdiği kameraya güvenerek sahada kullanılabilir hale gelmesini sağladılar. Ciddi çalışmalar yapıldı. Bunun gelişmesinde Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleri var, ilgili dairede görev yapan arkadaşlarımızın, kahraman Türk subaylarının katkıları var. Hep beraber güçlerimizi, enerjimizi ülkemizin ihtiyacı olan bir alanda birleştirdik ve böyle bir ürün çıktı. Bize verilmeyen bir ürünü, başka ülkelere ihraç etmeye başladık. Gerçekten bir başarı öyküsü. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun."
Sözleşmenin imzalanmasının ardından Bayraktar ve Görgün, günün anısına birbirlerine CATS ve Bayraktar TB2 maketlerini hediye etti.
SAHA EXPO'da ayrıca Baykar ve İŞBİR Elektrik arasında Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması imzalandı.
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