Antalya’da deprem son dakika! 29 Aralık Alanya ve Manavgat’ta deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler

Antalya'da deprem... Boğaziçi Üniversite Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde büyük paniğe neden oldu.

Deprem, 29 Aralık saat 08.08'de yerin 84.5 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin merkez üssü Akdeniz Girit Adası Açıkları olarak kaydedildi. İşte depremin merkez üssü;