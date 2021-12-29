Antalya'da deprem son dakika! 29 Aralık Alanya ve Manavgat'ta deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler
Son dakika... Antalya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde hissedildi. Peki, Antalya deprem merkez üssü neresi? Alanya ve Manavgat'ta deprem mi oldu? İşte 29 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Antalya'da deprem... Boğaziçi Üniversite Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde büyük paniğe neden oldu.
Deprem, 29 Aralık saat 08.08'de yerin 84.5 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin merkez üssü Akdeniz Girit Adası Açıkları olarak kaydedildi. İşte depremin merkez üssü;
SON DEPREMLER (29 ARALIK 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.29 08:08:08 34.8107 25.1173 84.5 -.- 5.7 5.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 07:31:40 39.1958 32.9043 6.8 -.- 2.1 -.- DIPDEDE-KULU (KONYA) İlksel
2021.12.29 07:06:28 37.9068 27.6352 9.2 -.- 1.4 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.12.29 06:58:27 37.0732 28.3805 3.1 -.- 2.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.29 06:49:46 39.0848 29.1405 7.6 -.- 2.1 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.12.29 06:17:15 39.0600 27.1720 9.9 -.- 1.5 -.- ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2021.12.29 06:13:13 37.2213 28.0652 16.6 -.- 1.4 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.12.29 04:38:22 36.4538 28.9975 13.6 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 04:13:02 39.8640 38.6802 12.5 -.- 1.9 -.- KIRIKTAS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.12.29 03:17:31 35.6552 33.8157 5.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.29 01:57:49 40.1490 31.6533 5.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.12.29 00:57:46 40.5120 23.1153 15.7 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN İlksel
2021.12.29 00:48:51 38.3202 38.8403 10.7 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.12.29 00:29:16 35.1338 26.9040 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 00:07:51 36.3780 29.4612 17.3 -.- 1.0 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel
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