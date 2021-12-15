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Haberler Galeri Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye'nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye'nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı ve HES projesinin santral binasında 300 tonluk jeneratör, 2 adet dev vinç yardımıyla yerine konuldu. Çalışmaların devam ettiği baraj inşaatında yüzde 91 seviyesine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:15
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Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye’nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatında gövde beton çalışmaları 275 metreye ulaşarak geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye’nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

Baraj inşaat çalışmaları kapsamında elektromekanik teçhizat işleri de devam ederken, santral binasında her birinin kaldırma kapasiteli 230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılıyor. Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalışıyor.

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Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye’nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

Ünite-1'e ait 300 ton ağırlığındaki Jeneratör Robotu 2 vinçin senkronize olarak çalıştırılmasıyla dev jeneratörün çalışacağı pitine indirildi. Bu işlemin görüntüleri DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

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Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye’nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

2021 yılının sonunda su tutma işlemi başlaması planlanan dev barajın, 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlandı. Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor. 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 88'lik fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.

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Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye’nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

SON BETON CUMHURBAŞKANINDAN
Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon metreküp beton hacmine ulaşıldı. Gövdenin son betonunu temsili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dökmesi planlanıyor.