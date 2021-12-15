Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye’nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor

Baraj inşaat çalışmaları kapsamında elektromekanik teçhizat işleri de devam ederken, santral binasında her birinin kaldırma kapasiteli 230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılıyor. Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalışıyor.