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Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali | Türkiye'nin gurur projesinde kritik gelişme! Heyecan giderek büyüyor
Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı ve HES projesinin santral binasında 300 tonluk jeneratör, 2 adet dev vinç yardımıyla yerine konuldu. Çalışmaların devam ettiği baraj inşaatında yüzde 91 seviyesine ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:15Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:15