Başkan Erdoğan, ABD’deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı:

Kovid-19 salgını sonrasında da kolaylık ve rahatlığın olacağını ifade eden Erdoğan, "Bunun için umutsuzluğa kapılmadan, tedbire sarılıp takdire ram olarak mücadelemizi kararlılıklar sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Salgın sebebiyle işini kaybeden insanlara yardım edilmesi tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için sarf edilen çabaları da artırmak gerektiğine dikkat çekti.