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Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına karşı dayanışma mesajı

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Giriş: 28.12.2021 10:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti yıllık kongresine video mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür." dedi.
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İslam düşmanlığına karşı dayanışma mesajı
İslam düşmanlığına karşı dayanışma mesajı
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