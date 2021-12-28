Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına karşı dayanışma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti yıllık kongresine video mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür." dedi.

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