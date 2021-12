Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’teki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Gaziantep'in sadece bölgesinin değil Türkiye'nin de parlayan yıldızı olarak hep ileriye gittiğini ve daha da ileriye gideceğini aktaran Erdoğan, öncü kişiler ve öncü fikirler gibi öncü şehirlerin de bulunduğunu, Gaziantep'in de bu öncü şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Erdoğan, vatandaşların "Antep seninle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratları üzerine, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şu muhteşem önümüzdeki kalabalığı görüp de gurur duymamak mümkün mü?" karşılığını verdi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu şehir, dün Milli Mücadele'nin öncüsüydü bugün kalkınma hamlemizin, dünyaya örnek olan insani duruşumuzun öncüsüdür. Dün düşmanı bu topraklardan atmıştınız, bugün üretiminizle emeğinizle insanlığınızla düşmanın bu topraklara tekrar gözünü dikmesini engelliyorsunuz. Gaziantep'in çalışkan, atılımcı, cesur, vizyoner, ülkesini ve milletini seven insanları geçmişlerini bildikleri ve bugüne hakim oldukları gibi geleceği de iyi okuyorlar. Ülkemizin ekonomi tarihine geçen 'Anadolu Aslanları' tabiri bu şehirden çıkmıştır. Kardeşliğin, ensar bilincinin, sizler var ya sizler, sizler muhacire ensar oldunuz en güzel örneğini bu şehirde sergilediniz. Hiç bir kalkınma hamlesi, hiçbir kuşatıcı politika mahallindeki insanlar sahip çıkmadan neticeye ulaşamaz. Sizler gayretiniz ve başarılarınızla sadece kendinizin, sadece bu şehrin değil tüm bu bölgenin kaderini değiştirdiniz. İşte bunun için Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz, her yerde model olarak sunduğumuz kahramanımızdır, gururumuzdur."