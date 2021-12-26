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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

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