CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Belediye ekibine define avında suçüstü

Daha önce 'Kitre Bebek Skandalı' ile gündeme gelen, başında Selami Aktepe'nin olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam ilçesi Kırköy'de sözde muhtarın talebi üzerine, dere ıslahı yapmak üzere çalışma evrakı düzenlendi.