Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı duygulandıran Sevda Sungurluoğlu konuştu

"NEFES ALDIĞIM SÜRECE REİSİN YANINDA OLACAĞIM"

Tek isteğinin babasının hayali olan Cumhurbaşkanı ile tanışmak olduğunu dile getiren Sunguroğlu, "Babamla arkadaş gibiydik. Her şeyimi hiç çekinmeden anlatırdım. Bizimle çocuk olurdu, eğlenirdi. Babamın da tek isteği Cumhurbaşkanımız'ı yakından görmek, birebir konuşmaktı.

Cumhurbaşkanımız'ın evimize gelmesini çok isterdim. Reis'in de dediği gibi kadınlar bu davanın öznesi. Biz olmazsa olmazlarıyız diye düşünüyorum. Ben nefes aldığım sürece Reis'in yanında olacağım. Bu göreve makam mevki için başlamadım. Vatanım için başladım. Bu istikamette de sonuna kadar gitmek istiyorum. İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan yapacağız" şeklinde konuştu.