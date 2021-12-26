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Son dakika: AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika: AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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