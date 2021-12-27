Başkan Erdoğan’dan TÜGVA’ya mesaj: İnşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz

Erdoğan şunları söyledi:

"TÜGVA'yı hiç yılmadan aynen Üstat gibi davasında usanmadan yoluna devam etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü TÜGVA'ya yılmak, usanmak yakışmaz. Diri olarak yola devam yakışır. Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz."

TÜGVA SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Son dönemde TÜGVA'ya sistematik şekilde saldırılar gerçekleştirilmişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin adeta işgale kalkıştığı TÜGVA Adalar İlçe Başkanlığı gündemdeki sıcaklığını korurken firari etki ajanı Metin Cihan da asılsız iddialar ve montaj belgelerle TÜGVA'yı hedef almıştı.