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Başkan Erdoğan'dan TÜGVA'ya mesaj: İnşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Başkan Erdoğan’dan TÜGVA’ya mesaj: İnşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan törende Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) bir gencin sorusunu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'TÜGVA'ya bir mesaj verir misiniz?' sözlerine TÜGVA'ya yılmanın, usanmanın yakışmayacağını belirterek, "Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı.

Başkan Erdoğan tören sırasında TÜGVA'lı bir gencin sorusunu yanıtladı.

"TÜGVA gençleri sizlerden küçük bir mesaj bekliyor. Biliyorsunuz çok kötü zamanlardan geçtik ama toparlandı" sözletine yanıt veren Başkan Erdoğan, "TÜGVA'ya küçük mesaj veremem ki. TÜGVA büyük mesajların muhatabıdır." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:
"TÜGVA'yı hiç yılmadan aynen Üstat gibi davasında usanmadan yoluna devam etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü TÜGVA'ya yılmak, usanmak yakışmaz. Diri olarak yola devam yakışır. Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz."

TÜGVA SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU
Son dönemde TÜGVA'ya sistematik şekilde saldırılar gerçekleştirilmişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin adeta işgale kalkıştığı TÜGVA Adalar İlçe Başkanlığı gündemdeki sıcaklığını korurken firari etki ajanı Metin Cihan da asılsız iddialar ve montaj belgelerle TÜGVA'yı hedef almıştı.

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