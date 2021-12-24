Emine Erdoğan soruları yanıtladı: Afrika açılımımızla gurur duyuyorum

İşte Daily Sabah'tan Nur Özkan Erbay'ın soruları ve Emine Erdoğan'ın verdiği cevaplar:



Anneniz Hayriye Hanımefendiye atfettiğiniz bu ilk hatıra kitabınızda insanlığın büyük bir aile olduğunu vurguluyor; insanlığın kanayan yaralarına bir nebze de olsa merhem olmayı arzu ettiğinizi söylüyorsunuz. Afrika'ya yaptığınız ziyaretlerde oralarda 'insanlık' adına nasıl bir tablo ile karşılaştınız?



Aslında bunu tek bir örnekle kısaca anlatabilirim. 2011 Somali ziyaretimiz kadar sarsıcı bir deneyim hatırlamıyorum. Hafızanızı yoklayın, o zaman büyük bir kıtlık olmuştu. On binlerce insan açlıktan öldü. Ziyaretimiz esnasında evlatlarını kaybetmiş anneler, hastaneye yetişemeden yolda ölen çocuklar gördük. Gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla, Afrikalı çocukların kurabildikleri hayaller arasında çok büyük farklar var.

Tabii, şunu unutmamak gerekir ki, Afrika dediğimizde onlarca ülkeden oluşan büyük bir kıtadan bahsediyoruz. Yüzlerce dil konuşulduğu gibi, yüzlerce etnik grup mevcut. Bunun yanında birçok farklı inanç var. Dolayısıyla, her ülkenin deneyimi birbirinden çok farklı. Genel olarak değerlendirdiğimizde, sömürgeciliğin izlerini her yerde görüyoruz. Ama uzun zamandır Afrika iyileşme sürecinde. Maddi ve manevi eşsiz bir kalkınma potansiyeline sahip. İnanıyorum ki gelecekte çok daha farklı bir Afrika göreceğiz. Hatta, Afrika'nın 21. yüzyılın parlayan yıldızı olacağını defaatle dillendirmişimdir. Ama ne olursa olsun, insanlık tarihi içinde kıtanın yaşadıkları bir iç sızısı olarak kalacak.