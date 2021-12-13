CHP’li İBB’nin terörist çalışanların listesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin başına geçmesinin ardından belediyeye PKK-DHKP-C gibi terör örgütlerinde yer almış ve örgütlerle bağlantısı olan kişileri aldığını duyurmuştu. İBB'de görev alan PKK terör örgütü ile bağlantılı kişilerin isimleri tek tek deşifre edildi. PKK bağlantılı şahısların öncesinde de CHP'nin örgüt üyeleriyle ilgili yaptığı hamleler Türkiye'de uzun süre konuşulmuştu. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamazken, İstanbul Emniyet'ine saldıran terörist Elif Sultan Kalsen'e mağdur sıfatı verilmişti. Peki İBB'de görevli PKK bağlantılı kişiler kimler? İşte detaylar...