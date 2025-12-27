CANLI | Meteoroloji yeni harita paylaştı! İçişleri Bakanlığı'ndan 23 ile kuvvetli kar uyarısı
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini artırarak sürdürüyor. Birçok ilde sağanak ve kar yağışı görülürken, vatandaşlar “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 23 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. İşte uyarı yapılan iller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan da 23 il için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.
D-100 KARA YOLUNUN İSTANBUL YÖNÜNDE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkinde uygulama yaptı. Uygulamada tanker, kamyon ve tırların yolun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönüne geçişlerine müsaade edilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezindeki araç park alanlarına yönlendiriliyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri, yolun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden araçlarında takoz ve çekme hatalı bulundurmalarını, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin yola çıkamamalarını istedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 23 İLE KUVVETLİ KAR UYARISI
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van’da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının görülebileceği belirtildi.
Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman’ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini istedi
İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNÜYOR!
İstanbul güne yer yer kar geçişleriyle başlasa da Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu yağışların yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtti. Megakentte gün içinde görülen parçalı yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini vurgulayan Tek, asıl riskin buzlanma ve ikinci sistemle birlikte yaşanacağını söyledi.
Adil Tek, “Bu yağışlar gece saatlerine doğru etkisini kaybedecek. Yarın öğleye kadar yağış beklemiyoruz ancak gece dondurucu soğuk ve buzlanma tehlikesi var” uyarısında bulundu.
DİKKAT! YARIN GECE İKİNCİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
İstanbullular için kritik saatlerin pazar günü öğleden sonra başlayacağını söyleyen Adil Tek, kuzeyden gelecek ikinci soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Tek, “Yarın öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Gece saatlerinde 0, hatta -1 dereceleri görebiliriz. Yarın akşamki yağış bugünkünden çok daha etkili olacak” dedi.
HANGİ İLÇELER DAHA ÇOK ETKİLENECEK?
Sistemin kuzeyden gelmesi nedeniyle İstanbul’un kuzey hattı ve Anadolu Yakası’nın daha soğuk olacağını belirten Tek, şu bölgeleri işaret etti:
“İstanbul Havalimanı, Kilyos, Beykoz ve Sarıyer hattında sıcaklıklar daha düşük. Anadolu Yakası genel olarak Avrupa Yakası’na göre daha serin. Bu nedenle kar yağışını özellikle Anadolu Yakası ve yüksek kesimlerde daha yoğun göreceğiz.”
Rakımı 500 metrenin üzerindeki bölgelerde kar örtüsünün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Tek, alçak kesimlerde ise yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini söyledi.
YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE DE KAR SÜRPRİZİ VAR
Haftalık hava tahminlerine de değinen Adil Tek, kışın İstanbul’u bu hafta boyunca etkisi altına alacağını ifade etti. Pazartesi günü yağışların azalacağını belirten Tek, çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir sistemin geleceğini söyledi:
“Çarşamba günü önce yağmur, akşam saatlerinde ise yeniden kar yağışı bekliyoruz. Yeni yıla da serin ve kar ihtimali olan bir havayla gireceğiz.”
SON 4 YILIN EN SERT KIŞI KAPIDA
Bu kışın son yılların en sert kışlarından biri olabileceğini vurgulayan Adil Tek, şu ifadeleri kullandı:
“Son 3-4 yıldır İstanbul’da bu kadar kuvvetli bir kış yaşanmamıştı. Tahminlerimize göre bu yıl, son yılların en soğuk kışı olmaya aday. Ocak ayı genel olarak mevsim normallerinin altında geçecek. İstanbullular dondurucu bir ocak ayına hazır olmalı.”
MARMARA’DA KAR ALARMI: SAKARYA VE KOCAELİ DİKKAT!
Yağışların sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacağını belirten Tek, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için de uyarıda bulundu:
“Sistem Marmara’nın doğusuna doğru kayıyor. Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu hattında kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Özellikle Batı Karadeniz hattında ulaşımda aksamalar yaşanabilir.”
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
38 İLE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM!
Sarı Kod Verilen İller: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tunceli, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.
Turuncu Kod Verilen İller: Bingöl, Hakkari, Zonguldak, Bitlis, Bolu, Kastamonu, Muş, Van, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.
MARMARA
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükselerinde yağun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu ne, ne zaman çekildi?
- Evcil hayvan sahipleri buraya! Kedinizle iletişim kurmanın en pratik yolu
- Her saniyeleri servet değerinde! Yılın en çok kazanan futbolcuları belli oldu
- Mehmet Akif Ersoy’un mezarı nerede? Mehmet Akif Ersoy nereye defnedildi?
- Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
- Almanya’da Bir Türk Kızı nerede çekildi? Konusu ne, oyuncuları kimler?
- İstiklal’den İstikbale: Gönüllerde iz bırakan Mehmet Akif Ersoy şiirleri
- Tok olsanız bile tatlıya yeriniz var! İşte bilimsel olarak kanıtlanan sır
- Eski bildiklerinizi unutun! Havucu böyle yiyenler şifayı buluyor
- Bebek Firarda ne zaman çekildi? Bebek Firarda filmi konusu ve oyuncuları
- A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?
- Suikast Treni filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?