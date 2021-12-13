İBB’nin terörist çalışan skandalı AK Parti’nin büyük tepkisini çekti: Soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz

"İBB'DE KAYDI BİLE YOK"

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Bakan Soylu'nun açıklamalarının söylemlerden başka bir şey olmadığı için ciddiye alamadıklarını belirterek, "İddialarda ismi geçen bir kişinin İBB'nin herhangi bir kurumunda kaydı bile yok. Bazı yandaş medyada ismi geçen kişilerin hiçbir sicil kaydı yok. Varsa İçişleri Bakanlığı'nın gereğini yapmasını istiyoruz. Ama bundan da bir şey çıkmaz" diye konuştu.

İBB Sözcüsü Ongun, paylaşımında SABAH'ın haberinde "tutukluluk" ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Birçok vatandaş Ongun'un paylaşımının altına "Tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

Ulaşılan bilgilere göre, 26 Kasım'da PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sevtap Ayman'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Evindeki dijital materyallere el konulan Ayman hakkında, gözaltına alınmadan önce Haziran ayında tüm iletişim bilgilerinin tespiti için de bir karar çıkarıldığı öğrenildi.