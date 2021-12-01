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TBMM'de gergin anlar: Hendek terörünü görmezden gelen CHP, HDP'ye sahip çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2021
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TBMM’de gergin anlar: Hendek terörünü görmezden gelen CHP, HDP’ye sahip çıktı!

TBMM'de HDP tarafından verilen Tahir Elçi önergesi sonrası AK Parti'yi hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, tansiyonun yükselmesine neden oldu. Tanrıkulu'nun HDP ağzı ile konuşmasına AK Partili vekiller sert şekilde tepki gösterdi.

TBMM'de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun provokasyonu ortalığı karıştırdı. Sık sık terör örgütü PKK'ya yaptığı güzellemeler ile gündeme gelen Tanrıkulu, bu kez de HDP'nin Tahir Elçi önergesi üzerinden AK Parti'yi hedef aldı. AK Partili vekillerin Tanrıkulu'nun hedef göstermesine tepkisi hayli sert oldu. CHP'li vekillerin hendek terörünü unutarak HDP'ye verdiği destek sonrası sözlü sataşmalar giderek arttı ve ortalık karıştı.

HDP, HENDEK TERÖRÜNÜ GÖRMEZDEN GELDİ

Konuyla ilgili HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Tahir Elçi cinayetinin adeta göstere göstere geldiğini savunarak "Cinayete ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi olaydan sonra kolluğun, olay mahalline su sıkması, savcının anında tespit yapmaması gibi durumlar, faillerin bulunmasını olanaksız hale getirdi." dedi.

CHP'DEN HDP'YE DESTEK GELDİ

HDP tarafının bu açıklamalarına ise CHP adına destek, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

Tanrıkulu, AK Parti sıralarını işaret ederek "Tahir Elçi'nin faili sizlersiniz. Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir." ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

AK PARTİ SIRALARINDAN TEPKİ: HADİ BE KENDİNE GEL

AK Parti İstanbul Millevekili Mihrimah Belma Satır da "Hadi be! Kendine gel!" ifadeleriyle Tanrıkulu'ya tepki gösterdi.

TANRIKULU PROVOKASYONUNU SÜRDÜRDÜ: SİZSİNİZ BE SİZSİNİZ

Daha sonra yine suçlamalarına devam eden Tanrıkulu "Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir; bir kez daha söylüyorum buradan. Sizsiniz be, sizsiniz!" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN SEZGİN TANRIKULU'YA: SAYGISIZ, KAFAYI YEMİŞSİN...

AK Partili Satır "Faillerini koruyan da sensin, ayıp ya! Saygısızlık bu! Ne biçim konuşuyorsun öyle be! Saygısız! Ne konuştuğunu bilmiyor, kafayı yemiş." ifadeleriyle bir kez daha tepkisini dile getirdi.

"BU ÖNERGEYİ VERENLER PKK MİLLETE SİLAH SIKIYOR DİYEMİYOR"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyleyip zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını vurgulayarak, "Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden." diye konuştu.

ORTALIK KARIŞTI

Tanrıkulu'nun provokasyonu sonrası gerinlik giderek tırmandı ve vekiller arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bunun ardından da fiziki müdahalelere varan bir ortam oluştu.

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