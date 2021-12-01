TBMM’de gergin anlar: Hendek terörünü görmezden gelen CHP, HDP’ye sahip çıktı!

TANRIKULU PROVOKASYONUNU SÜRDÜRDÜ: SİZSİNİZ BE SİZSİNİZ

Daha sonra yine suçlamalarına devam eden Tanrıkulu "Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir; bir kez daha söylüyorum buradan. Sizsiniz be, sizsiniz!" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN SEZGİN TANRIKULU'YA: SAYGISIZ, KAFAYI YEMİŞSİN...

AK Partili Satır "Faillerini koruyan da sensin, ayıp ya! Saygısızlık bu! Ne biçim konuşuyorsun öyle be! Saygısız! Ne konuştuğunu bilmiyor, kafayı yemiş." ifadeleriyle bir kez daha tepkisini dile getirdi.