Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerini işaret eden Bahçeli, "Aziz milletimiz bölücülük ittifakına aldanmayacak" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bahçeli, "Sevsen de sevmesen de erken seçim yok" şeklinde konuştu. Ali Babacan'ın ihaneti hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partini kimlere peşkeş çektin açıkla. Partisini satan milletini de satar" ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
"Adım adım 2023, il il Anadolu temasıyla bir aydır yürüttüğümüz siyasi çalışmalarımızın fikri temeli insanımıza, halkımıza, milletimize doğru sürdürdüğümüz gönül hareketinde aranmalıdır. Aklımıza estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir. Türk milleti hadiselerin, hayatın olağan akışının bizzat içindedir. Nitekim geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Elbette bunu yeterli görmüyoruz.
Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimize giderek vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz, Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Halka doğru gideceğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşeceğiz. 'Geliyor gelmekte olan' diyorlar ya biz de 'Gidiyor gitmekte olan' diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz.
Cumhur'un kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, fedakarca koruyacak milleti ile bütün halinde geleceği inşa edecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, sular gibi coşacağız. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türkiye'nin yeni bir zaferine imza atacağız.
Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleri ile çizmekten başka yol yoktur. Türk Milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, siyasi dayatmalara maruz kalmaktadır. Aziz milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin, durgun, düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir. İnsanımız ekmeğini büyütmek, işini büyütmek için her zorluğa katlanmış, her çileye katlanmıştır. Siyasi tarihi, kültürel ve varlığımız ekonomik ambargo ve yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğramıştır. Bu itibarla yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı noktalarını doğru tekrif etmek zorundayız.
Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak, erdemli olmak öncelikle siyasi partilerin sonra da herkesin sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak, birbirimize düşman muamelesi yaparak kinleri yarıştırmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür.
Türk Milleti sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit ve mahkum olmuştur. Dün hasta adam olarak tarifini yaptıkları imparatorluğumuzun bünyesinde geniş ekonomik gedikler açan, bölüşüm ve paylaşım masalarında askeri ve siyasi operasyonlar planlayan ülkelerin politikalarından ders almak zorundayız."
Nice badirelerden geçerek bugünlere geldik. Onurumuzdan, şerefimizden asla vazgeçmedik. Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destanlar yazdık. Çünkü irademiz, imanımız kadar büyüktü. Çünkü yokluğa dayanabilirdik ama esarete kesinlikle tahammül edemezdik. Yeri geldi silah, mermi bulamadık, bunları alacak para bulamadık. 19. ve 20. yüzyılların zorlu dönemeçlerinde ekonomik saldırılarla milletimizi teslim alamayacakların boyun eğeceğimiz mi zannediliyor. Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız. Türkiye'ye ölümü göstererek, sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirençsiz olacağımız mı hesap ediliyor?
MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI
Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı, 128 milyar dolar nerede soracağına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını, emperyalizme nasıl işbirlikçilik yaptıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindir. CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri, Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir.
"EKONOMİDE YENİ HİKAYEYE İHTİYAÇ VAR"
Ne ekonomi eski ekonomidir, ne de dünya eski dünyadır. Böylesi bir düzen Allah'ın nizamı olarak görülemeyecektir. Ekonomide yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz. Ekonomide yeni hikayeye ihtiyaç var. Büyümeyi, gelişmeyi ve kalkınmayı sağlamalıyız. Önümüzde dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir ancak hiçbiri çözümsüz olarak görülmemelidir. Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, sokakları karıştırmaya çalışan odaklara milletimiz prim vermeyecektir.
Ekonomik dengeleme ve normalleşmenin günbegün hayata geçtiğinin de görünmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlardan istifade ederek servetlerine servet katanlarla kıran kırana mücadele edilmesini istiyoruz. Herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçların fiyatında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir. Zillet ittifakının bittik propagandasına kulak asmadan, darda ve zorda kalan vatandaşlarımıza elimizi uzatabiliriz.
Mutfaklarımızda büyük bir yangın var diyorlar. Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez diyorlar. Diyorlar ki Türkiye en büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur."
"PARTİSİNİ SATAN MİLLETİNİ DE SATAR"
Biz kayyum değiliz, MHP'yiz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla. Zillet ittifakı bütün imkanlarıyla faaliyettedir. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak salmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme; CHP'nin başına bir kaset komplosuyla inmen, terörle mücadeleye hayır demen, terörizme gülücükler saçman, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, senin lekeli mirasın olarak anılacaktır.
"ERKEN SEÇİM YOKTUR"
Bu mudur sizin helalleşmeniz? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum. PKK'nın terör elebaşları özerklik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor. Peki CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Utanmadan gayri milli diyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen zilletin temsilcidir. Gayri milli arıyorsa çevresine baksın. Sayın Kılıçdaroğlu benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve sülalene 100 yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir.
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