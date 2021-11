Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleri ile çizmekten başka yol yoktur. Türk Milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, siyasi dayatmalara maruz kalmaktadır. Aziz milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin, durgun, düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir. İnsanımız ekmeğini büyütmek, işini büyütmek için her zorluğa katlanmış, her çileye katlanmıştır. Siyasi tarihi, kültürel ve varlığımız ekonomik ambargo ve yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğramıştır. Bu itibarla yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı noktalarını doğru tekrif etmek zorundayız.