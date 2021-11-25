Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli’den partisinin MYK toplantısında önemli açıklamalar





CHP'YE TEPKİ: CUMHURİYET TARİHİNDE BÖYLE BİR EZİKLİK GÖRÜLMEMİŞTİR

Ekonomik büyümedeki göz kamaştırıcı artış, ihracat performansındaki rekor düzeyindeki yükseliş, sanayi üretimindeki dikkat çekici tırmanış ülkemizin salgından kaynaklı tehlikeli girdaptan daha da güçlenerek kurtulduğuna işarettir. Döviz kurlarındaki iniş çıkışları siyasi istismar konusu haline getirip, adeta Türkiye'nin iflasını ilan ettiğini iddia ve ifade eden mayası bozuk bir zihniyetin varlığı rezaletin, devlet ve millet karşıtlığının somut örneğidir.



Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi fırsatçıdır, faziletsizdir, Türk siyasetinin ayıplı yüzü, utanç vesikası, riyakarlık numunesidir.Erken seçimden başka söylediği, hatta söyleyeceği bir şeyi bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları Türkiye aleyhine planlı, pişkin, tahripkar ve dış destekli mütecaviz bir hareketlenme içindedir.



Türk milleti bu iğrenç ve ilkel gelişmeleri yakından izlemekte, lazım gelen demokratik notlarını hassasiyetle almaktadır.Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir.



CHP Genel Başkanı'nın helalleşme çağrısına terör elebaşlarının "özerklik ve özyönetimin kabul edilmesi, Kürt kimliğinin ve dilinin tanınması" şartıyla tamam demeleri hain bir pazarlığın sütre gerisinde devam ettiğine bariz kanıt ve karine teşkil etmiştir. Terörist Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme pasını alarak iç barış açısından önemseyip desteklediğini beyan etmesi kimin kimlerle ilişki halinde olduğunu tek kelimeyle belgelemiştir.Maalesef terörizm zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir.



Özellikle HDP'nin ikizi CHP'nin var olan siyasi iradesi bir tarafta terörist Demirtaş'a, diğer tarafta da PKK'ya eşit paylar halinde bölüştürülmüştür.Bu acı verici tablonun gizlenecek, saklanacak, örtbas edecek bir yanı kalmamıştır.

Öyle bir vahim aşamaya gelinmiştir ki, terörist Demirtaş'ın sabah saatlerinde cezaevinden yayımladığı karanlık talimatlar akşamına Kılıçdaroğlu tarafından heyecanla telaffuz edilerek siyasi bir programa haline dönüştürülmüştür.Bir terörist, bir suçlu, bir bölücü; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu alenen yönetmeye, yön vermeye ve ona akıl hocalığı yapmaya başlamıştır.



Terörist Demirtaş'ın 24 Kasım 2021 tarihinde, Meclis'te grubu bulunan partilerin başkanlarını ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarını, dahası yedi bölgede ortak miting yaparak derhal seçim istemelerini dayatması günün sonunda Kılıçdaroğlu tarafından benimsenmiş ve kabullenilmiştir.