Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den ’erken seçim’ açıklaması! Çok net enflasyon ve faiz mesajı

Zillet ittifakı bürokrasiyi tehditten, teröristlere destekten her türlü tefrikadan özel bir haz almaktadır. Türkiye'ye karşı nerede bir saf açılmış ise CHP'den, HDP'sine hepsi oradadır. Egolarına, küçük heveslerine yenilmiş zillet partilerinin istiklal davası ile dertleri vardır, gerçekler gün gibi ortadadır.

Kılıçdaroğlu geçen hafta bir Yunan gazetesine demeç vermiş yine çuvallamıştır. Demiş ki, iktidara geldiğimizde Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız, neden savaşıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, savaş nerededir, savaşan kimdir?

Irak'ın kuzeyinde 831 teröristin etkisiz hale getirilmesi, mağaraların imhası Kılıçdaroğlu'nu rahatsız mı etmiştir? Libya'da barış ve istikrarın müdafaasını yapmamız uykularını mı kaçırmıştır?

Helalleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir? Yunanistan'ın artan tahriklerine tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı bir kez daha yanlışa gömülmüştür.

Bu partinin grup başkanvekili HDP'nin terörle bağlantısını görmedim demiştir. Bre gafil görüyor ama itiraf edemiyorsun! Cümle alem gördü de bir tek siz mi göremediniz? Bu nasıl bir boş kafadır! Bu katile hayran olmuş sefil bir kafadır.

İP Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulasını istemiş. Bu konuyu daha fazla sürdürüp çekiştirmesinler.

Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar. Cumhurbaşkanın halk tarafından yüzde 50+1 şekliyle seçimi anayasa ile getirilmiştir.

Tek turda yüzde 40 ile seçilmeyi öngören ülke örneği dünya üzerinde yoktur. Salt çoğunluk kaidedir. Bunu tartışmaya açmak yönetim sistemine şüpheyi körükler. Bu masum değildir.

Yüzde 40 oranını dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır. Bunu uluorta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır.

Siyaseti ekonımiden, ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz.

Türkiye tarihi bir eşiktedir. Ya para baronlarının sözü geçecek ve içeriden dışarıya kaynak transferi yoğunlaşacak. Ya da böyle gelse de böyle gitmeyecektir.

Küresel enflasyon hızlı tırmanış halindedir. Talep ve arz yönlü enflasyon vardır.

Enflasyonu mal piyasasındaki aksakların ortaya çıkardığı bir sorun olarak tanımlamak doğru olur.

Türkiye bir karar verip, bunu uygulamak durumu ile karşı karşıyadır.

Yüksek faiz politikasından kademeli bir şekilde vazgeçmek ithal bağımlılığı ile mücadeleyi işaret etmektedir.

Türkiye faiz kanburundan kurtulmalıdır. Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden yandık, bittik demek, felaket tellallığı yapmak kötü niyetliliktir.

Tekraren söylüyorum, erken seçim falan yoktur. Seçim de seçim diyenler bozgun siyasetinin taraftarlarıdır.