28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bıçaklı metro saldırganı annesini bile rehin almış!

Bıçaklı metro saldırganı annesini bile rehin almış!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.11.2021
ABONE OL
Bıçaklı metro saldırganı annesini bile rehin almış!

Son dakika haberine göre: Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadın yolculara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın daha önce de annesini rehin aldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Emrah Yılmaz'ın daha önce de annesini rehin aldığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018'de tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1.5 yıl erkenden tahliye edildiği belirlenmişti.




Saldırganın 2018'de işlediği suçun detaylarına SABAH ulaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Mart 2018'de yaşanan olayla ilgili hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Yılmaz'ı tehdit ettiği için ailesiyle davalık olan Emrah Yılmaz, şikâyetlerini geri çekmesi için ailesine baskı yapmaya başladı.





"Siz neden şikâyetinizi çekmiyorsunuz" diyerek annesini ve babasını tehdit edip gardırobu ve kapıları kıran Emrah Yılmaz, annesini darp etti. Evin kapılarını da kitledi. Polislere kapıyı açmayan Yılmaz, iki saatlik ikna çabası sonucu annesini serbest bıraktı. Bu olay sonrası anne Yılmaz'ın, "Bana 'davanızı geri çekmezseniz kocanı öldürürüm' dedi. Beni rehin aldı" diyerek oğlundan şikâyetçi olmasının ardından Yılmaz hakkında dava açıldığı ve bu davanın da sürdüğü kaydedildi.

Bıçaklı dehşet sonrası tepki çeken açıklama! BIÇAKLI DEHŞET SONRASI TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA!
Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu SAVCININ SEVK YAZISI HUKUK DERSİ OLDU
Metrolarda güvenlik zafiyeti! METROLARDA GÜVENLİK ZAFİYETİ!
Kadıköy – Tavşantepe metro bıçaklı saldırı! Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir, tutuklandı mı? KADIKÖY – TAVŞANTEPE METRO BIÇAKLI SALDIRI! KADIKÖY METRO SALDIRGANI E.Y KİMDİR, TUTUKLANDI MI?
Metroda kadınlara bıçak çeken maganda tutuklandı METRODA KADINLARA BIÇAK ÇEKEN MAGANDA TUTUKLANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA