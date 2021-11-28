Bıçaklı metro saldırganı annesini bile rehin almış!









"Siz neden şikâyetinizi çekmiyorsunuz" diyerek annesini ve babasını tehdit edip gardırobu ve kapıları kıran Emrah Yılmaz, annesini darp etti. Evin kapılarını da kitledi. Polislere kapıyı açmayan Yılmaz, iki saatlik ikna çabası sonucu annesini serbest bıraktı. Bu olay sonrası anne Yılmaz'ın, "Bana 'davanızı geri çekmezseniz kocanı öldürürüm' dedi. Beni rehin aldı" diyerek oğlundan şikâyetçi olmasının ardından Yılmaz hakkında dava açıldığı ve bu davanın da sürdüğü kaydedildi.