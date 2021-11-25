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Kadıköy – Tavşantepe metro bıçaklı saldırı! Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir, tutuklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Kadıköy – Tavşantepe metro bıçaklı saldırı! Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir, tutuklandı mı?

Kadıköy – Tavşantepe metrosunda meydana gelen olay Türkiye’yi şok etti. Metroda bıçak çeken, tehditler savuran ve bir kadına bıçakla saldıran magandanın kim olduğu ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada da büyük tepkilere neden olan olayda, elinde bıçak olan bir şahsın tüm vagona tehditler savurduğu görülüyor. Bir kadına küfürler ve tehditler savuran şahıs, elindeki bıçakla saldırıyor. O anlar kameralara yansırken, Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kadıköy metro saldırganı tutuklandı mı?

Kadıköy metro saldırganı kimdir? Kadıköy metro saldırganı tutuklandı mı? Kadıköy Tavşantepe metrosunda kaydedilen dehşet anları Türkiye'nin gündemine oturdu. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, şüpheli şahıs taşıdığı bıçağı çıkartarak bir kadının üzerine yürüyor, küfürler ederek tehditler savuruyor. Büyük tepki çeken olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; şahsın 32 yaşındaki E.Y olduğu tespit edildiği öğrenildi.

KADIKÖY METRO SALDIRGANI KİMDİR?

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucusunda, saldırganın 32 yaşındaki E.Y olduğu tespit edildi. E.Y'nin 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

KADIKÖY METRO SALDIRGANI TUTUKLANDI MI?

Kadıköy - Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

O saldırgan böyle yakalandı O SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI

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