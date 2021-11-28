Borsa İstanbul’da 50 şirketten dev gelir! En yüksek seviyeye ulaşıldı

Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul'un teşvik edici düzenlemeleri şirketlerin Borsa İstanbul'a ilgisini artırdı. Borsa İstanbul'da bu yıl halka arzlarda çifte rekor kırıldı. Halka açılan şirket sayısında ve toplanan fonda tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl 50 şirket halka arz yaparak 20.4 milyar lira gelir elde etti. Bu halka arzlara gelen talep 128.8 milyar liraya ulaştı.