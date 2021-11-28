Borsa İstanbul'da 50 şirketten dev gelir! En yüksek seviyeye ulaşıldı
Borsa İstanbul'daki teşvikler şirketleri harekete geçirdi. Hisse senedi piyasasında bu yıl 50 şirket halka arz yaparak 20.4 milyar lira gelir elde etti. Yabancıların girişlerinin hızlandığı 22 Ekim'den 19 Kasım'a olan dönemde Borsa İstanbul'da endeks yüzde 20 yükseldi. Bu tarihler arasında şirketlerin toplam piyasa değeri 350 milyar lira arttı.
Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul'un teşvik edici düzenlemeleri şirketlerin Borsa İstanbul'a ilgisini artırdı. Borsa İstanbul'da bu yıl halka arzlarda çifte rekor kırıldı. Halka açılan şirket sayısında ve toplanan fonda tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl 50 şirket halka arz yaparak 20.4 milyar lira gelir elde etti. Bu halka arzlara gelen talep 128.8 milyar liraya ulaştı.
BORSANIN 5 KATI GETİRİ
Bu yıl halka açılan şirketler, getiri anlamında da yatırımcının yüzünü güldürdü. Yılbaşından bu yana BIST-100 Endeksi yüzde 20.2 yükselirken, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 98.8 oldu. Böylece halka arz edilen şirketlerin getirisi, borsa ortalamasının 5 katına ulaştı.
Halka arzlar, borsada yatırımcı sayısını da artırdı. Borsada 2020 sonunda 1 milyon 976 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2021'in nisan ayında 2 milyon 661 bine kadar yükseldi. Yatırımcı sayısı ekim sonu itibarıyla 2 milyon 352 bin seviyesinde bulunuyor.
YABANCI 4 HAFTADIR ALICI
Öte yandan Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler, kurdaki artışla dolar bazında ucuzlayan fiyatlar ve benzer ülkelere göre yüzde 50'nin üstüne çıkan iskonto, yabancıların Borsa İstanbul'a ilgisini artırdı.
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişiler 12-19 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 384 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Geçen haftayla birlikte hisse senedi tarafında üst üste 4 haftadır net alıcı olan yabancı yatırımcılar, bu dönemde toplamda net 1 milyar 162 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.
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