Son dakika: Bıçaklı dehşet sonrası Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy’dan tepki çeken açıklama! Güvenlik zafiyetini itiraf etti

"METRODA BİZ BUNLARI ARAŞTIRMIYORUZ"

Özgür Soy'un tepki çeken açıklamaları şöyle:

Çok üzücü bir olay. Buna benzer olaylar maalasef yaşanıyor. Kadına şiddet Türkiye'nin bir gerçeği ve çok üzücü. Bunu engellemek için her şeyin yapılması lazım. Metrolar toplu taşımanın bir parçasıdır. Metronun girişinde güvenlik kontrolü olduğu için insanlar uçaklarla karıştırıyorlar. Havacılığın güvenlik ve denetim standartları farklıdır, toplu taşımanın farklıdır. Bugün bakarsanız metrobüslerde, tramvaylarda bir girişte güvenlik kontrolü ve metal dedektörü yoktur. Mesela Marmaray yine bir metro sistemidir. Marmaray girişinde de güvenlik kontrolü yoktur ama bizim girişlerimizde metal dedektörlerimiz var.

Bu dedektörler özellikle bomba gibi, silah gibi şeyleri belirlemek üzere konulmuştur. Havalimanında uçağa 100 cc üzeri bir sıvı ile binemezsiniz veya bir törpü bile sokamazsınız. Metrolarda biz bunları araştırmıyoruz. Dediğim gibi büyük güvenlik risklerini engellemek üzere bunu yapıyoruz. İnsanları durdurup çantalarını açtırıp dakikalarca bekletip X-raylerden geçirmiyoruz. Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil"