Bıçaklı metro saldırganı Emrah Yılmaz tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı! Neden yanında bıçak taşıyordu?

KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Yılmaz'ın A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi.

Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler. Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.