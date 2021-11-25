Bıçaklı metro saldırganı Emrah Yılmaz tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı! Neden yanında bıçak taşıyordu?
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Yılmaz (32) gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanan şüphelinin 23 adet suç kaydı olduğu ve görüntülerdeki kadın ile maske takme konusundan tartıştıkları ve daha önceden birbirlerini tanımadıkları ortaya çıktı. Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi. Şüpheli, ‘Silahla tehdit’, ‘basit yaralamaya teşebbüs’, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından tutuklamaya sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki saldırgan, bıçağı biletmek için yanında taşıdığını söylerken, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Senanur ve annesinden şikayetçi oldu. Öte yandan Senanur Damgacı'nın kick boksçu olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan adliyeye sevk edilen bıçaklı metro saldırganı tutuklandı.
Olay, önceki akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı istasyonunda beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Elinde büyük bir bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler eşliğinde tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
ADIM ADIM İZLENDİ
Sosyal medyada kısa sürede yayılan o video büyük infial yarattı. Binlerce kişi kişisel hesaplarından o şüpheliye ateş püskürde ve polise ihbarda bulundu. İhbarların ardından harekete geçen Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri gece bölgedeki tüm kameraları didik didik taradı.
Şüpheli Şahsın Huzurevi metro durağından akşam saat 18:57 sıralarında bindiği tartışmanın Bostancı Metro durağında gerçekleştiği ve şüpheli şahsın Ünalan metro durağında inerek uzaklaştığı görüldü.
KADIKÖY POLİSİ EVİNDE YAKALADI
Kadıköy Asayiş Büro polisleri çevrede yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki şüphelinin 32 yaşındaki Emrah Yılmaz olduğunu belirledi. Emrah Yılmaz Maltepe Zümrütevler Mahallesi Can Sokak'ta bulunan adreste gözaltına alındı.
KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI
Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Yılmaz'ın A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi.
Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler. Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.
23 SUÇ KAYDI VAR
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüpheli Emrah Yılmaz'ın 9 adet uyuşturucu kullanmaktan, 1 uyuşturucu ticaretinden, 6 adet tehdit ve hakaretten, 3 kasten yaralamadan, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan ve 1 adet mala zarar vermeden olmak üzere toplamda 23 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalada; "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.
BAŞSAVCILIK'TAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada 24 Kasım akşamı metroda elinde bıçakla kadınlara saldıran, tehdit ve hakaretler eden şahsın metrodaki bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada görülmesinin üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
SORUŞTURMA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, aynı gün kimliği tespit edilen E.Y. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın yapılan aramalar sonucu ele geçirildiğini bildirdi. Başsavcılık, 'Konuyla ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkması için tüm deliller süratle toplanmakta olup maruz kalan mağdurların korunmaları için gerekli tedbirler alınmaktadır' dedi.
BAKAN YANIK'TAN, İSTANBUL METROSUNDAKİ BIÇAKLI TEHDİDE İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün İstanbul metrosunda kadın yolcuya bıçak çekilerek tehdit ve hakaret edilmesine ilişkin, "Toplumun tüm kesimleri sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte 'dur' demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Yanık, dün bir kişinin Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:
"İstanbul'da bir metroda dün yaşananlar bu günün önemini bize bir kez daha gösterdi. Toplumun tüm kesimleri sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte 'dur' demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil. Bize ve bizim kültürümüze tamamen yabancı olan bu şiddet döngüsünü kırmak için gencinden yaşlısına, farkındalık en önemli silahımız. Gelin, şiddete hep birlikte 'dur' diyelim."
METRODA KADINI BIÇAKLA TEHDİT EDEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz karakoldaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla "Suratını keserim senin" diyerek tehdit eden Emrah Yılmaz (32) saat 02.30 sıralarında polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'ye getirilen saldırganın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Yılmaz, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki ilk ifadesinde olay günü evden çıkarak Ataşehir Ünalan'a gitmek için Maltepe Huzurevi durağından Kadıköy metrosuna bindiğini söyledi. Evden çıkarken yanına ekmek bıçağını biletmek için gazete kağıdına sararak yanına aldığını öne süren Yılmaz, "Cebimde bıçakla metroya bindim. Oturuyordum. 2-3 durak gittik. Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan kapalı bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Ve bayana nazik bir şekilde korona var maskenizi tam kapatır mısınız dedim. Bu bayan kızgın bir şekilde çekmeyeceğim siz karışamazsınız dedi. Ben birkaç kez uyarmaya devam ettim" dedi.
'PSİKOLOJİK SIKINTILARIM VAR'
Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Emrah Yılmaz, 'Metroda müştekinin maskesini takmadığını farkedince astımım olduğu için uyardım. Müşteki bana uçan tekme attı, tekvandocuymuş sonradan öğrendim. Ben yanımdaki bıçağı biletmek amaçlı almıştım. Psikolojik sıkıntılarım var, bıçağı kimseyi yaralamak için taşımadım. Metroda bayanla tartışınca herkes üzerime geldi, linçlenmekten korktum. Kimseyi yaralamadım' diyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini aktardı.
'SOMUT DELİLLER MEVCUTTUR'
Sorgusunun ardından Hakimlik, şüpheli adamın dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, müştekinin üzerine yürüyüp tehdit ettiğine dair kamera görüntülerinin olması, şüphelinin bıçakla metroya girdiğini doğrulayan ifadelerinin olması ve suç şüphesininin varlığını gösteren somut delillerin olması gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.
"ASTIMIM VAR DEDİM, HAKARET ETTİ"
Maske konusunda tanımadığı kadınla konuşurken tanımadığı başka bir kadının 'neden tartışıyorsunuz' diye kendisine soru sorduğunu söyleyen saldırgan, "Kapalı bayanı savunmaya yönelik bağırarak tam hatırlamadığım sözler kullandı. Ben herkesin hakkını savunuyorum astım hastasıyım ama maske takıyorum dedim. Yanında annesi de vardı. O da bana hakaret etti" diye konuştu.
"TEKME VE YUMRUK ATTI" İDDİASI
Tartışma nedeniyle metrodaki insanların araya girip kendisini tutmaya çalıştığını söyleyen Emrah Yılmaz, "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı. Karnıma geldi. Beni tutanlar olduğu için karşılık veremedim. Annesi de bana saldırıp tekme ve yumruk attı" dedi ve kendisine kadınların hakaret ile küfrettiğini öne sürdü. Hakaretlere karşılık hakaret ettiğini belirten Yılmaz, "Ben de kendimi korumak üzere bıçağımı çıkardım. Darp ve linç edilmekten kurtulmak, kapıya yönelip ortamdan kurtulmak için çıkardım. Kimseyi hedef göstererek bıçağı sallamadım ve bıçakla tehdit etmedim. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak adına bıçak gösterdim" dedi.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ: ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Kozyatağı durağında metrodan indiğini belirten saldırgan indikten sonra metrodakilerin hakaret etmeye devam ettiğini iddia ederek, "Ben kapıdan içeri tekrar baktım, hakaret ettim. Bıçağı göstererk tehdit etmedim. Bu sırada herkes bağırıyordu. Metrodaki kimseyi tanımıyorum. Tek başıma binmiştim metroya" Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Yılmaz, kendisine tekme attığını öne süren kadın ve annesinden aynı zamanda maske takmadığını belirttiği kadından davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti.
'GÜVENLİK ZAAFİYETİ VARDI VE YARDIMIZA GELEN OLMADI'
İfadesinin devamındaysa mağdur anne, sürekli acil çağrı butonuna bastıkları, bıçaklı şahıs olduğu söyleyip yardım istediklerini fakat herhangi bir güvenlik görevlisinin yardıma gelmediğini belirterek 'Sonrasında metro kapılarını kapatarak hareket etti. Metronun hareket etmesiyle sadece bir tane güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Kızım ve ben metroda oturduk. Yolcular bizi sakinleştirdi. Sonra Yenisahra durağında güvenlikle beraber ve şahsın bağırdığı kadınla birlikte indik. Bayan şahıs olanları videoya çektiğini söyledi. Videoyu alıp şikayetçi olmak istediğimi söyleyince güvenlik şahsın yakalanamadığı için polisi çağıramayacaklarını ve şikayetçi olmayacağımızı söyledi. Biz de polis merkezine gittik' diyerek bir güvenlik zaafiyeti olduğunu düşündüğünü, bunun araştırılmasını istediğini ve dışarı çıkmaya korkak hale geldiklerini aktardı. Mağdur anne bıçaklı şahıstan ve güvenlik görevlisinden de şikayetçi olduğunu belirtti.
BIÇAKLI METRO SALDIRGANI TUTUKLANDI
Şüpheli, 'Silahla tehdit', 'basit yaralamaya teşebbüs', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı.
ŞARTLI TAHLİYEYLE SALINMIŞ
20 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenililen şüpheli hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. Saldırgan Emrah Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı, 2019 yılında tutuklandığı ve 26 Aralık 2021 tarihinde de tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiği için 29 Haziran 2020 tarihinde koşullu salıverilmeye hak kazandığı ve tahliye edildiği öğrenildi. Aynı zamanda Yılmaz'ın kişiliği ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulunduran mahkeme, herhangi bir yükümlülük belirlemeden denetim süresini geçirmesine ve kendisine rehberlik edecek bir uzman görevlendirilmesine yer olmadığına dair karar verdi.
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