Bıçaklı metro saldırganı tutuklandı! Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu
İstanbul'da metroda genç bir kadına hakaretler savurup bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklandı. Saldırganın ifadesini alan kadın Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük mahkemeye öyle bir sevk yazısı gönderdi ki, hukuk dersi gibiydi. Saldırganın ifadesini alan savcının sevk yazısında "Bu saldırı tüm kadınlara yöneliktir" ifadesi dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Ahmet Onaran değerlendirdi.
Fatmagül Yörük, sevk yazsında, "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bu saldırı, tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Avukat Ahmet Onaran'ın öne çıkan sözleri:
"Bu yazıdan dolayı Fatmagül Yörük savcımızı tebrik ediyorum. Bu hukuki bir manifestodur. Kadına yönelik suçlarda TCK'da çok ciddi cezalar var. Uygulayıcı ya da yorumlayıcı da farklılıklar olabiliyor. Bu sevk yazısı ve tutuklanması çok kıymetli ve değerlidir.
Bundan sonra şiddet uygulamaya kalkışan insanlar bundan sonra bir kez daha düşünecektir. Bu anlamda çok anlamlı ve kıymetlidir.
Burada şüphelinin profiline baktığı zaman Emral Yılmaz suç kayıtları olan sürekli ifade veren şartlı tahliyede olan şüpheli bir profil. Savunmasını haksız tahriğe oturtmaya çalışmış. Gerek olay gerek video burada kesin delil niteliği taşıyor. Savcılık ve mahkeme bundan sonra bu profile itibar etmeyecektir.
Toplu taşıma alanlarında, insanların bir arada olduğu yerlerde güvenlik tedbirlerinin daha iyi olması gerekir. İngiltere'de yaşanan bir olay. Parkta yürüyen bir kızı rahatsız ettiği için şahsa 7 yıl 7 gün ceza veriliyor. Bu cezanın sebebi sorgulandığı ise '7 gün o kızı tehdit ettiği için 7 yıl ise tüm İngiliz kızlarının gece yürüme hakkına yönelik tehdit içindir' cevabı geliyor. İşte bu noktada sevk yazsı ve buna bağlı tutuklama çok önemlidir."
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