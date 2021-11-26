Bıçaklı metro saldırganı tutuklandı! Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu

Toplu taşıma alanlarında, insanların bir arada olduğu yerlerde güvenlik tedbirlerinin daha iyi olması gerekir. İngiltere'de yaşanan bir olay. Parkta yürüyen bir kızı rahatsız ettiği için şahsa 7 yıl 7 gün ceza veriliyor. Bu cezanın sebebi sorgulandığı ise '7 gün o kızı tehdit ettiği için 7 yıl ise tüm İngiliz kızlarının gece yürüme hakkına yönelik tehdit içindir' cevabı geliyor. İşte bu noktada sevk yazsı ve buna bağlı tutuklama çok önemlidir."

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