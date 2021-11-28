Türkiye’den Latin Amerika açılımı | TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan açıklama: Önemli adımlar atıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantılarına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ile bir araya geldi.

Görüşmede, "Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz." diyen Şentop, özellikle son yıllarda bölgeyle ilişkilerin derinleştirilmesi için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

ŞENTOP'TAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Şentop, TBMM'nin gözlemci üyelik statüsü ile yakında zamanda Parlatino ile iş birliği antlaşması imzaladığını hatırlatarak, "Bu sayede Parlatino ile iş birliğimizi de kurumsal ve sağlam bir temele taşımış olduk. Bahse konu iş birliği anlaşmasının sadece kağıt üzerinde kalmayacağını ve bölge ülkeleriyle somut olarak iş birliği geliştirilmesine vesile olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika ve Karayipler bölgesini de derinden etkilediğini kaydeden Şentop, "Ülkemiz, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de bölge ülkeleriyle imkanlar ölçüsünde dayanışma içerisindedir. Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde, bölgesel örgütler önemli bir rol oynamakta olup, iş birliğini mümkün olan her alanda ilerletmek istiyoruz." dedi.