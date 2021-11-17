HDP'li Mithat Sancar ve PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kandil" tepkisi
CHP ve HDP arasında gerilim tırmanıyor. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" çıkışına tepki gösterdi. Sancar, Kılıçdaroğlu'nun "tutarsız" olduğunu söyledi ve "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış." ifadelerine yer verdi. PKK elebaşı Duran Kalkan ise, Kılıçdaroğlu'nun "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüyle ilgili "Şaşırtıcı oldu" yorumunda bulunmuştu.
Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen 2 yıllık tezkereye 'hayır' oyu veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil'e operasyon sözü vermişti.
"O KANDİL DENEN YUVAYI..."
Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları HDP'nin baskısıyla aldıkları tezkere kararı sonrası, kendilerini eleştirenlere, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler." ifadelerine yer vermişti.
PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP "KANDİL" ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ OLDU
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, terör örgütü PKK'ya yakın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'tutarsız' olduğunu ifade etti.
Sancar, Kılıçdaroğlu'nu "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış. Sıkıştığı anda iktidarın çizdiği oyun sahasına geri dönmek zayıflıktır." sözleriyle hedef aldı.
ELEBAŞI DURAN KALKAN BİLE İNANMADI: ÇOK ŞAŞIRTICI
PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüyle ilgili "Şaşırtıcı oldu" yorumunda bulundu.
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