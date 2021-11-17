HDP'li Mithat Sancar ve PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kandil" tepkisi

PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP "KANDİL" ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ OLDU



HDP Eş Genel Başkanı Sancar, terör örgütü PKK'ya yakın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'tutarsız' olduğunu ifade etti.

Sancar, Kılıçdaroğlu'nu "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış. Sıkıştığı anda iktidarın çizdiği oyun sahasına geri dönmek zayıflıktır." sözleriyle hedef aldı.





ELEBAŞI DURAN KALKAN BİLE İNANMADI: ÇOK ŞAŞIRTICI



PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüyle ilgili "Şaşırtıcı oldu" yorumunda bulundu.